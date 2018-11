In2TheCircle organiseert tweedaagse voor Music for Life vdt

21 november 2018

Voor het vijfde jaar op rij neemt In2The Circle deel aan Music For Life. “Dit jaar maken we er een spetterende weekend van op 21 en 22 december in OC De Kring in Zoutleeuw”, zegt Luc Taes. “Zo kan je zowel vrijdag als zaterdag komen genieten van verschillende activiteiten, waaronder een fakkeltocht, live optredens, kaffee-chatant en dj’s. Twee dagen activiteiten wil ook zeggen twee goede doelen. De opbrengsten van dit jaar gaan naar vzw De Poezenpootjes uit Geetbets en Special Team Spirit uit Zoutleeuw.” Alle info vind je op de Facebookpagina van In2TheCircle.