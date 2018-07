Horeca serveert barbecue 25 juli 2018

Horeca Zoutleeuw slaat de handen in mekaar voor de Bbq-Party. Iedereen is zaterdag welkom in een grote feesttent op de Grote Markt. De horeca verzorgt dit jaar helemaal zelf de barbecue. Er is ook rommelmarkt van 13 tot 17 uur en kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel. Vanaf 21 uur is er discobar. Kaarten zijn te kopen bij Lakenhalle, De Passant, café De Met, café De Twee Leeuwkes, bakkerij Cook'ies en jeugdhuis Paljas. (VDT)