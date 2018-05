Historische Leonardusprocessie trekt door straten 15 mei 2018

Sinksenmaandag 21 mei trekt de traditionele historische Sint-Leonardusprocessie door de pittoreske straten van Zoutleeuw. "Het hele 'Pinkstergebeuren' is en blijft met ons geloofsverhaal verbonden en met het levensverhaal van de Franse kluizenaar Leonardus van Noblat: bevrijder van gevangenen, bevrijder van allerlei ziekten, in het bijzonder van mensen met reuma en jicht en beschermer van kinderen en toeverlaat van zwangere vrouwen", zegt federatiepastoor Johny Van Rompuy. Om 8 uur is er een eucharistieviering in de kapel van het Oude Gasthuis en om 10 uur volgt de plechtige hoogmis in openlucht aan de campus van het OCMW van Zoutleeuw. De processie vertrekt om 11 uur voor de ingang van de kapel van het Oude Gasthuis en trekt vervolgens door het historisch centrum. In al deze straten en pleinen zal er een algemeen verkeersverbod en een parkeerverbod gelden tot het einde van de processie. De organisatoren vertrouwen op de traditionele massale opkomst en roepen de bewoners van de huizen langs het traject op om naar aloude gewoonte hun gevels te versieren en de Leonardusvlaggen uit te hangen. (VDT)