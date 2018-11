Het voormalige gemeentehuis wordt verkocht Vredegerecht zal hier vermoedelijk eind 2019 opstarten vanessa dekeyzer

19 november 2018

16u23 0 Zoutleeuw Het schepencollege heeft een principieel akkoord gegeven voor de verkoop van het oude gemeentehuis of de ‘Villa Fineau’ aan de Regie der Gebouwen met als bestemming de huisvesting van het vredegerecht kanton Landen-Zoutleeuw. De verkoopakte vertrekt binnenkort naar de gemeenteraad. Vermoedelijk zal de nieuwe zetel hier eind 2019 de deuren openen.

Vandaag zijn er nog steeds twee zetels van het vredegerecht kanton Landen-Zoutleeuw, eentje in de Villa van Rufferdinge in Landen en eentje in de Prins Leopoldstraat in Zoutleeuw. De zetel Landen heeft rechtsmacht over de stad Landen en de volledige gemeente Linter en de zetel Zoutleeuw over de stad Zoutleeuw en de gemeenten Kortenaken en Geetbets. Het nieuwe justitieplan bepaalde in 2015 dat er één centrale locatie moest overblijven. Zoutleeuw trok hier aan het langste eind.

Als nieuwe locatie werd gekozen voor het voormalige stadhuis van Zoutleeuw aan de Vincent-Betsstraat. Dat werd in 2017 verlaten, toen de stadsdiensten hun intrek namen in het nieuwe administratieve centrum Aen den Hoorn. “De besprekingen hebben een hele tijd in beslag genomen en daarna was het wachten op het fiat van de inspectie financiën en de minister, maar we zijn nu in een finale fase aanbeland”, zeggen een tevreden burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) en gemeenteraadslid Roger Mertens (CD&V).

Het oud stadhuis was tot nu toe ondergebracht in het ontwikkelingsproject Ravelijn, maar daar was nog geen nieuwe bestemming voor gevonden en de ontwikkelaar stond niet te springen om het gebouw over te nemen. “Die heeft nu dan ook zijn schriftelijk akkoord gegeven om de aankoop van het oude stadhuis uit de PPS-overeenkomst te halen”, aldus burgemeester Herbots. “De aangepaste overeenkomst zal binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd worden.”

Ook de verkoopactie vertrekt weldra naar de gemeenteraad. De prijs voor het gebouw bedraagt 320.000 euro. “De opbrengst wordt onder meer in het project Ravelijn aangewend om het archeologisch onderzoek mee te betalen. Dat was zo vooropgesteld”, zegt raadslid Mertens. “De Regie der Gebouwen zal zeker nog enkele aanpassingswerken laten uitvoeren voor de ingebruikname van de zetel, die ook Glabbeek zal bedienen. Vermoedelijk zal de opening eind 2019 plaatsvinden.”