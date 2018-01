Het Kostershuis heropent de deuren 31 januari 2018

02u29 0 Zoutleeuw Het buurthuis van Dormaal, het geklasseerde Kostershuis, pal naast de kerk, is weer open na een grondige renovatie. Die was erg nodig omdat het gebouw verouderd was.

"Dankzij de renovatie wordt niet alleen het patrimonium in stand gehouden, maar kan het Kostershuis opnieuw een sociale functie opnemen voor de dorpsbewoners van Dormaal", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en Europa.





Druk bezette zaal

De voorbije jaren investeerde Zoutleeuw in onder meer zaal De Kring in centrum Zoutleeuw, de Halleman in Halle-Booienhoven en De Bungeneer in Budingen. Nu was het de beurt aan het Kostershuis in Dormaal, eigendom van de kerkfabriek Sint-Martinus. De uitbating van deze druk bezette zaal gebeurt door mensen van de Vereniging Parochiale Werken van het dekenaat Zoutleeuw afdeling Dormaal. Zij zijn blij dat hun zaal weer volledig in orde staat. "Naast de vele feestjes maken de vele verenigingen zoals KVLV, Neos, de Gepensioneerden en de Dormalieters, gebruik van deze ruimte", klinkt het.





Subsidies

In 1987 werd de woning beschermd als monument. Een renovatie volgde in de jaren '90-'91, maar de infrastructuur was intussen opnieuw erg verouderd. Een nieuw renovatieproject drong zich dus op. "Dit werd voor subsidies ingediend bij het Europese Leader Plattelandsontwikkeling en ook goedgekeurd voor een bedrag van 36.000 euro", zegt gemeenteraadslid Roger Mertens (CD&V). "De stad Zoutleeuw gaf op haar beurt 12.000 euro subsidies en eenzelfde bedrag werd tenslotte ingebracht vanuit de exploitatie van het Kostershuis." (VDT)