Herdenking piloten 26 juni 2018

Op vrijdag 6 juli herdenkt Zoutleeuw de bemanning van de bommenwerper die op 4 juli 1943 neerstortte in een weide aan de Pas tussen Dormaal en Zoutleeuw. Tijdens een vlucht naar Keulen werd de Wellington HZ481 QO-W van het 432 squadron van de Royal Airforce door afweergeschut geraakt en stortte het toestel in Zoutleeuw neer. De 5-koppige bemanning kwam hierbij om. Na 75 jaar is Zoutleeuw deze jonge soldaten niet vergeten. Hun namen staan voor altijd gebeiteld op een sober, maar ontroerend monument. (VDT)