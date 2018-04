Helikopter vliegt boven fruitbloesems 16 april 2018

02u24 0 Zoutleeuw Fruitbedrijf Healthy Fruit trakteerde haar bezoekers tijdens de grote opendeurdag op een helikopterdoop boven de boomgaarden.

"Samen met de provincie, die de actie B(l)oeiend Hageland lanceert, hebben we eens voor een ander vervoermiddel gekozen dan de huifkar", zegt medezaakvoerder Willem Hendrickx. "Vanuit de lucht krijgen de mensen pas echt een indruk van de bloesem en de omgeving."





De dag begon mistig, maar rond elf uur klaarde het op. Met twee helikopters vlogen STB-Copter en Balloonheli tot de late namiddag af en aan met 250 passagiers boven de witte en rode bloesems van 160 hectaren appelen en peren.





Je kreeg ook een uniek zicht op provinciedomein Het Vinne, het centrum van Zoutleeuw en het kasteel Duras.





Voor Nicki Van Poele (32) was het niet haar luchtdoop, maar deze vlucht stond wel op haar to do-lijstje. "Mijn eigen gemeente had ik nog nooit op deze manier gezien."





10.000 ton fruit

Wie verkoos met beide voetjes op de grond te blijven, kon genieten van de foodtrucks of de optredens in de hangar, of kreeg een rondleiding door het productieproces en de gigantische koelcellen en laadruimtes. Het bedrijf verwerkt jaarlijks 10.000 ton fruit. (VDWT)