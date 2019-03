Guy Dumst kandidaat voor Vlaamse verkiezingen vdt

26 maart 2019

Toekomstig burgemeester van Zoutleeuw, Guy Dumst, komt op als kandidaat voor de Vlaamse parlementsverkiezingen in de orovincie Vlaams-Brabant. “Vanop de 13 plaats bij de opvolgers wil ik onze regio en de plattelandsgemeenten op de kaart zetten”, aldus Dumst. “Want in onze regio en het platteland investeren is een meerwaarde voor Vlaanderen. Daarom wil ik samen met Katrien Partyka en Peter Van Rompuy mijn schouders zetten om onze regio te herwaarderen. Ik wil de stem zijn voor onze regio en onze plattelandsgemeenten en ervoor vechten dat ze ons aanhoren in Brussel. Want ik ben en blijf van de mensen, voor de mensen en met de mensen.”