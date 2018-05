Groot illegaal stort ontdekt 26 mei 2018

Rudy Collaer ontdekte tijdens zijn avondwandeling een groot illegaal stort op nog geen kilometer van zijn hoeve in de Pottekaasstraat.





"De hoop was duidelijk klaar om ondergraven of verbrand te worden. Ik heb daarop een brief naar de bevoegde diensten en de schepen van Milieu van Zoutleeuw gestuurd. Iedereen weet het, ziet het en er wordt niets aan gedaan. Voor mij zijn diegenen die hier niets tegen doen, even schuldig."





Schepen van Milieu, Gaston Pulinckx (CD&V), zegt op de hoogte te zijn van de zaak. "Er is een proces verbaal opgesteld en de belasting op sluikstorten zal geheven worden."





(VDT)