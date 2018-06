Groen zoekt nog kandidaten 21 juni 2018

Groen Zoutleeuw heeft haar top 3 bekend gemaakt. Annick Declercq, Bart Ipers, bezieler van de freinetschool van Zoutleeuw, en verkeersexperte Fien De Plancke zullen de lijst voor de verkiezingen aanvoeren. Het is 18 jaar geleden dat Groen in Zoutleeuw nog bij de verkiezingen opkwam, toen met Irma Leysen als lijsttrekker. Lijsttrekker en ook voorzitter Annick Declercq is sinds toen actief met Groen in Zoutleeuw. "Ik ben hier 19 jaar geleden komen wonen en samen met Veerle Van Mele hebben we vele 'Groene Nieuwjaarsbrieven' gestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, steeds met een verwijzing naar vernieuwende voorstellen." De lijst is nog niet af en Groen wil mensen van Zoutleeuw nog graag de kans geven om zich aan te sluiten. Dat kan op donderdag 21 juni vanaf 19 uur aan de OCMW-tent waar de partij een Funky Midzomerfeest met muzikaal optreden organiseert. De Groene visie word took geïllustreerd op Zoutleeuwse plattegronden, dit alles bij een hapje en een drankje. (VDT)