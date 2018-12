Golden Oldies schenken cheque aan vzw Gete-Run vdt

14 december 2018

In september organiseerden de Golden Oldies, bestaande uit Annick Struyf, Patrick Beys, Lydia Vanrijkel, Johan Milis en Carine Winnen en nog vele andere vrijwilligers, hun tweede editie fuif ten voordele van vzw Gete-Run in Halle-Booienhoven. De fuif leverde een meer dan een behoorlijk bedrag op van 1.885 euro. De cheque werd plechtig overhandigd in café Dungelhof in Halle-Booienhoven.