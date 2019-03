Goede bezetting voor OC De Kring vdt

12 maart 2019

OC De Kring werd vorig jaar 62 keer verhuurd. “We kunnen vaststellen dat dit een echte ontmoetingsplaats is geworden”, zegt Guy Dumst van De Kring, de oudste vereniging van de stad. Deze vzw beheert al sinds mensenheugenis De Kring, in het hart van de stad. De zaal die in 1881 werd opgericht, werd in 2015 bijna volledig vernieuwd met steun van de stad en van de provincie. Iedereen kan de zaal huren voor allerhande activiteiten en feestjes.