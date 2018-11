Geld en wapen gestolen Kristien Bollen

29 november 2018

De bewoner van een huis in de Klipstraat te Zoutleeuw merkte woensdag in de morgen op dat er werd ingebroken in zijn woning. De dieven braken de achterdeur openen en verschaften zich zo toegang. Zowel op de gelijkvloerse als de eerste verdieping openden ze kasten en deuren. Zij maakten een wapen en een onbekend aantal Engelse ponden buit.