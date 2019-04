GAS-ambtenaren rekenen af met parkeerovertredingen vdt

03 april 2019

13u56

De gemeenteraad besloot unaniem om parkeerovertredingen voortaan te laten afrekenen via de provinciale GAS-ambtenaren. Dat is dezelfde werkwijze als in Tienen en Hoegaarden. “Onze stad maakt nu immers deel uit van dezelfde politiezone”, zegt schepen Roger Mertens (CD&V). “Concreet komt het hierop neer: een pv moet nog altijd opgemaakt worden door de politie. Voor de financiële afhandeling wordt het dossier toevertrouwd aan de provinciale GAS-ambtenaren.”

Per dossier betaalt de stad 30 euro aan afhandelingskost. De bedragen van de administratieve geldboetes voor dergelijke overtredingen zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit. “Afhankelijk van de soort overtreding kan dit ofwel 58 euro ofwel 116 euro zijn. De inwerkingtreding van deze werkwijze is pas mogelijk na de ondertekening van een protocolakkoord dat met het parket hiervoor moet afgesloten worden”, besluit schepen Mertens.