Feestelijke opening zelfuitleen 19 mei 2018

Op zaterdag 23 juni gaat de bibliotheek van Zoutleeuw officieel van start met zelfuitleen voor het grote publiek en dat wordt gevierd. Zo zal er een special guest klaarstaan om de bezoekers welkom te heten, kan iedereen genieten van een hapje en een drankje en ligt er een handige Bib-op-Zak klaar.





Bovendien kan je rustig het nieuwe uitleensysteem leren kennen, want de bib is voor de gelegenheid een uurtje langer open tot 13 uur. Het bibliotheekpersoneel helpt je, indien nodig, graag op weg bij het uitlenen van boeken.





Vanaf nu heb je wel altijd een lidkaart of e-ID nodig om boeken te kunnen uitlenen. (VDT)