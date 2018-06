Expo 'Boter bij de vis' 20 juni 2018

Tot en met 29 juli kan je in historisch stadhuis van Zoutleeuw de reizende tentoonstelling 'Boter bij de vis' van het Centrum Agrarische Geschiedenis vzw gaan bekijken. Je komt er alles te weten over landbouw en voeding tijdens WO I. De expo is toegankelijk van donderdag tot en met zondag telkens van 14 tot 17 uur. (VDT)