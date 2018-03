Ex-lijnchauffeur krijgt 15.000 euro na bedreigingen op bus 06 maart 2018

02u39 0 Zoutleeuw Een ex-chauffeur van De Lijn heeft een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro gekregen voor zware bedreigingen op zijn bus bijna vier jaar geleden. De man kampt met een posttraumatisch stresssyndroom en hield er sinds de feiten een gedeeltelijk blijvende ongeschiktheid aan over. De dader, geen onbekende voor het gerecht, kreeg 37 maanden cel.

Het was tijdens de marktdag op 31 juli 2014 dat S.C. (32) uit Geetbets op de bus stapte in Tienen. "Samen met zo'n tiental andere passagiers", doet de voormalig chauffeur het relaas. "Ik zal die dag nooit meer vergeten." Vrijwel meteen liet de dertiger uitschijnen dat hij de boel wou doen ontploffen. Daarbij uitte hij zware bedreigingen aan de chauffeur, die zijn busroute gewoon afwerkte. Enkele passagiers konden de politie bellen. Vijftien kilometer verder, in Budingen, werd de dertiger gearresteerd. Hij was onder invloed, maar bleek geen bom op zak te hebben. Het was lang wachten op een deskundig verslag, maar een psychiater verklaarde C. toerekeningsvatbaar.





De buschauffeur kampt tot op heden met een posttraumatisch stresssyndroom. Hij moest zijn job bij De Lijn, met wederzijdse toestemming, opzeggen. "Ik was toen compleet verlamd en dat is mijn geluk geweest. Dat ik niet heb tegengewerkt", vertelt het slachtoffer verder. "Ik deed mijn job graag maar alles is in rook opgegaan. Ik durf niet meer buiten te komen. Zelfs niet naar de winkel. Ik sluit me gewoon op." De dader, een drugsdelinquent, is niet aan zijn proefstuk toe. Voor het uiten van de zware bedreigingen, bezit van speed en wapens kreeg hij 37 maanden cel. Naast de schadevergoeding moet hij een boete van 6.000 euro. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding. "Ik heb instructies gekregen om in beroep te gaan", was de enige reactie van de advocaat van C. (KAR)