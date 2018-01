Evenementen Ambiance in Zoutleeuw 30 januari 2018

De vereniging Ambiance in Zoutleeuw heeft haar programma voor 2018 voorgesteld. Op 11 mei vindt de Ambiance Parade plaats in GC De Passant met artiesten als Festeyn, Bart Kaël en de Romeo's en foodtrucks. Zitplaatsen kosten 30 euro. In het najaar, op 6 oktober, komt Jacques Vermeire samen met bekende sportjournalist Ruben Van Gucht naar De Passant. Tickets hiervoor kosten 25 euro. En tot slot kondigt de organisatie ook fier het optreden van Stan Van Samang aan op 9 en 10 november, eveneens in De Passant. Voor een zitplaats betaal je 35 euro. Tickets voor de evenementen zijn nu al te reserveren via mail naar stefanruyloft@hotmail.com. Vermeld om welk event het gaat en voor hoeveel personen je kaarten wenst te bestellen. Ook via de Facebookpagina van Ambiance kan je het reilen en zeilen volgen. (VDT)