Ereburgerschap voor André Pypen 24 februari 2018

De gemeenteraad buigt zich volgende week over de toekenning van het ereburgerschap aan André Pypen. Pypen is lid en bestuurder van de vzw De Vrienden van Zoutleeuw, levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk doel van die vzw, is gids in de Sint-Leonarduskerk en een werker voor het Katholiek Onderwijs Regio Zoutleeuw, de kerkfabriek en de parochie Sint-Leonardus. "André is verder de spirituele gids voor de Sint-Leonardusscouts en de meisjesgidsen, een van de drijvende krachten in de wordingsgeschiedenis van het Sint-Tarcisiuscollege en zijn bijdragen aan de bewaring van het roertend en onroerende erfgoed van Zoutleeuw kunnen nauwelijks overschat worden", klinkt het bij het gemeentebestuur. "En dan is er nog zijn inzet voor de vermaarde Sint-Leonardusprocessie en andere evenementen die mee de toeristische aantrekkingskracht van onze stad bepalen." (VDT)