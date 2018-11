Ere-burgemeester René Swinnen overleden Kristien Bollen

09 november 2018

18u21 0 Zoutleeuw René Swinnen is donderdag overleden in het RZ Heilig Hart Tienen. Hij werd 77 jaar. De man was 12 jaar lang burgemeester van Zoutleeuw.

René Swinnen, die voorzitter was van sp.a Zoutleeuw, stapte in de jaren ‘70 in de gemeentepolitiek. Hij werd, toen voor de SP, verkozen tot gemeenteraadslid in 1977 en zou dat mandaat uitoefenen tot in 2000. Ook was hij vanaf 1986 tot 195 senator en vervolgens tot 2000 Vlaams volksvertegenwoordiger. Het Bureau (dagelijks bestuur) van het Vlaams Parlement kende hem in 1999 de titel van ere-Vlaams volksvertegenwoordiger toe. Van 1988 tot 2000 was hij tevens burgemeester. Vervolgens was hij van 2000 tot 2006 gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant en van 2006 tot 2012 was hij er provincieraadslid.

René Swinnen betekende veel voor Zoutleeuw. Huidig burgemeester Bouwdewijn Herbots (CD&V) : “René was iemand die het verschil gemaakt heeft voor onze stad en ons naar de 21 ste eeuw gebracht heeft. Hij was, zeg maar, een visionair man.Zo zorgde hij voor kinderopvang en was hij één van de eersten die het belang inzag van regionale samenwerking. Hieruit vloeide de vzw Storzo, een dienstencentrum, uit voor. Storzo is niet enkel actief in onze gemeente, maar ook in de omliggende. Noem het maar een intergemeentelijke samenwerking ‘avant la lettre’. Zo heeft hij Zuid-Oost Hageland terug op de kaart weten te zetten. René was ook een man waar je afspraken mee kon maken en beslissingen nemen. Iemand met het hart op de juiste plaats en veel liefde voor zijn stad. Kortom, een inspiratiebron voor velen.”

Niet enkel voor Zoutleeuw is dit een groot verlies, ook zijn familie is een belangrijke steunpilaar kwijt. Zoon John Swinnen (45) kwam deze verkiezingen als lijsttrekker op : “Mijn vader was steeds in de weer voor anderen. Daar heeft hij heel veel voor opgeofferd. Als kind vond ik het natuurlijk niet altijd leuk om hem zo vaak te missen. Ik zwoer toen dat ik zelf nooit in de politiek zou stappen. Toch bleek ik dat ‘gen’ geërfd te hebben. In 2006, 2012 en nu in ‘18 stonden we samen op de lijst.” Zijn ziekte droeg René met waardigheid. “Ook al kreeg hij rond Pasen vorig jaar de diagnose kanker te horen, hij bleef positief”, zegt John. “Na een eerste behandeling zag het er even hoopvol uit. Helaas stak de ziekte plots weer ernstig de kop op, waarna alles heel snel is gegaan. Hij bleef echter vechten tot het laatste moment.”

Provinciaal secretaris van sp.a Vlaams-Brabant en vriend Jo Stulens is onder de indruk : “We wisten welke strijd hij leverde tegen zijn ziekte, toch komt dit nog hard aan. René was een overtuigde socialist die via het onderwijs in de politiek terechtkwam. Eerst in het ‘kleine’ Zoutleeuw. Zijn aanpak en realisaties maakten indruk op de ‘heren van de provincie’ en zo schopte hij het tot senator en Vlaams parlementslid. In die functie was hij gepassioneerd door de onderwijsproblematiek die hij ook mee aanpakte. Hij was niet enkel een man met een groot hart, hij hield van zijn stad, wist wat er onder de mensen leefde en vond dat het altijd beter kon.”

De afscheidsviering zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Eraerts in Sint-truiden op donderdag 15 november om 9.15 uur.