Enthousiasme rond opzet Vinnemarkt 28 april 2018

Gisteren vond de editie van de Vinnemarkt plaats op het binnenplein van de Vinnehoeve. Met het zachte weer besloten heel wat mensen het breed assortiment van streekproducten waaronder groenten, fruit, vlees, droge voeding, champignons, wijn en bier te ontdekken. Een van de standhouders was hoevewinkel De Vaerendriesch uit Hoeleden. "Wij hebben proevertjes geserveerd met vlees van bij ons en die werden gesmaakt! De Vinnemarkt is een mooi evenement, waarbij de lokale landbouwer de kans krijgt om eigen producten rechtstreeks aan de consument te promoten. Volgende keer zullen we ook verse melk en ijs aanbieden." De volgende edities vinden plaats op 25 mei en 22 juni. (VDT)