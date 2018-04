Eerste Tinkering Lab in de TintelStroom 04 april 2018

De Vlaamse regering wil de interesse van kinderen en jongeren voor STEM (Science, Technology, Engeneering & Mathematics) stimuleren. Hiervoor heeft ze een actieplan goedgekeurd met daarin onder meer de concrete actie om STEM-academies op te richten.





"In 2015 organiseerden we voor het eerst een STEM-acitviteit op onze Campus in Landen", zegt directeur Elke Ceuleers.





"Wegens groot succes werd het een jaarlijkse traditie om op Campus D'Hek tijdens de krokusvakantie een STEM-kamp te organiseren. We trekken dit graag door naar onze Freinet Middenschool TintelStroom in Zoutleeuw. Daar organiseren we deze week een eerste Tinkering Lab voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs. Gedurende drie dagen leren de deelnemers op een 'speelse' manier ontdekken, onderzoeken, creëren en samenwerken. De eerste dag was alvast een succes te noemen." (VDT)