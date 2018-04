Eerste ondergrondse glascontainers zijn een feit 20 april 2018

De ondergrondse glascontainers in de Leenhaagstraat mogen vanaf nu effectief gebruikt worden. Ecowerf heeft hiervoor groen licht gegeven. De stad dringt erop aan om de zone rondom de glascontainers net en proper te houden. De bovengrondse glascontainers in de Ketelstraat blijven ook in gebruik. Deze blijven staan tot de werken van het Project Leenhaag fase 1 definitief zijn afgerond. (VDT)