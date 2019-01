Eerste bewoners nemen hun intrek in Ter Boogaerde Vanessa Dekeyzer

14 januari 2019

14u25 0

Ter Boogaerde opende vandaag de deuren. “Na een lange bouwperiode met toch wat tegenslagen, zijn we heel blij eindelijk onze eerste bewoners te kunnen verwelkomen”, zegt directrice Leen Vanermen. Ter Boogaerde biedt 18 studio’s voor personen met een niet aangeboren handicap of aanverwante problematiek.

“Dit zijn mensen die bijvoorbeeld na een auto-ongeval, hersenbloeding of ziekte blijvend ondersteuning nodig hebben”, legt directrice Vanermen uit. “De 18 studio’s hebben elk een ruime living met kitchennette, een berging, een aparte slaapkamer en eigen badkamer. Er is ook een klein terras of balkon voorzien en er is 24 uur op 24 personeel aanwezig. De zorggebruikers roepen deze begeleiding op wanneer ze hulp nodig hebben. Op deze manier kunnen ze zo zelfstandig mogelijk leven, maar is de ondersteuning direct aanwezig wanneer nodig. Gezien deze mensen vaak zelf een gezin hebben, is die privacy van een eigen studio een enorme meerwaarde.”

In het gebouw is er ook een ruime gemeenschappelijke living waar samen gegeten kan worden en elkaars gezelschap opgezocht kan worden. “Er zijn ook twee grote badkamers met aangepaste hoog-laagbaden om de soms intensieve verzorgingen kwalitatief te kunnen uitvoeren”, legt de directrice verder uit. “En daarnaast zijn er twee kamers om mensen op te vangen die tijdelijk opvang nodig hebben omdat familie op vakantie of overbelast is.”

Het project is de tweede afdeling van dienstencentrum Kamiano, dat deel uit maakt van vzw Stijn. Vandaag namen twee bewoners hun intrek. De volgende weken wordt dit aantal uitgebreid. “We zijn heel erg blij dat de stad Zoutleeuw ons deze prachtige locatie in het centrum via erfpacht heeft ter beschikking gesteld”, zegt Leen. “Voor de mensen die hier wonen, is de nabijheid tot winkels en horeca van onschatbare waarde. In het project zullen ook verschillende inwoners van deze stad tewerkgesteld zijn, alsook zullen zelfstandige paramedici hier een extra handje toesteken.”

“We zijn bijzonder fier op dit project”, zegt schepen Roger Mertens (CD&V). “Zoutleeuw wil zich nog meer profileren als zorggemeente. Met drie woonzorgcentra en het toekomstige project Ravelijn is het project Ter Boogaerde een perfecte aanvulling. Bovendien zal dit project voor extra tewerkstelling zorgen en een boost geven aan de lokale economie.”