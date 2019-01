Duo moet zich verantwoorden voor slagen in jeugdhuis KAR

07 januari 2019

Twee mannen zijn in de rechtbank veroordeeld voor wederzijdse slagen in Jeugdhuis Paljas in Zoutleeuw vorig jaar op 16 september. Jonas T. en Dimitri N. gingen met elkaar op de vuist. T. vernielde daarbij een raam van het jeugdhuis met een hamer. De man bleek ook een vlindermes op zak te hebben en gedroeg zich weerspannig tegen een agent. Hij zou onder invloed van drank en drugs zijn geweest. T. moest zich verder verantwoorden voor slagen aan zijn moeder twee maanden later. De rechter gaf T. probatie-opschorting gedurende drie jaar. Hij moet zich dan wel laten behandelen voor zijn verslavingsproblematiek. N. kreeg van de rechter een maand cel voor de slagen. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank.