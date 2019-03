Droomt u van een eigen discotheek? Voor 5.000 euro heb je al een hele inboedel (en voor een prikje krijg je er nog een frituur bij) Vanessa Dekeyzer

04 maart 2019

14u22 0 Zoutleeuw Anderhalf jaar na zijn oproep in de krant om discotheek Sun-House in Dormaal over te nemen, is Oliver Bömer (54), beter gekend als Olli, nog steeds op zoek naar een kandidaat-overnemer. “Ik ben het zo moe om geld te pompen in die zaak, dat ik bereid ben ze voor een peulschil van de hand te doen”, kondigt Olli aan. “En misschien kan ik dan ook meteen mijn frituur in Glabbeek voor een appel en een ei verkopen, zodat ik eindelijk een nieuw avontuur kan starten!”

Eens was het nachtleven de hemel op aarde voor Olli, vandaag lijkt het zijn hel te worden. Zijn discotheek Sun-House lijkt steeds verder dood te bloeden en dat heeft verregaande gevolgen, want zo komt ook zijn frituur Olli’s Buikje Vol in Glabbeek in het gedrang. “Beide zaken zitten in dezelfde vennootschap”, legt Olli uit. “Als er niet snel een oplossing gevonden wordt voor de discotheek, dreig ik de boeken te moeten neerleggen.”

Olli is radeloos en wil de discotheek snel van de hand doen, ook al krijgt hij daar geen groot bedrag voor. “Als ik al een beetje geld krijg voor de inboedel, ben ik tevreden. De zaak is volledig ingericht qua muziek en belichting en ook het interieur met discobar is best oké. Maar ik kan echt niet langer investeren in iets wat niet rendeert. Al drie jaar lang moet ik geld uit mijn eigen zak bijleggen om de discotheek draaiende te houden. Van een financiële kater gesproken!”

Bieden op inboedel

Bieden op de inboedel kan vanaf 5.000 euro. “Voor een volledig ingerichte dancing, die onmiddellijk open kan, is dit toch wel een serieuze stunt. Het pand zelf is te huur aan een bedrag van 2.000 euro plus 300 euro grondlasten. Maar ik ben geen eigenaar, dus daar heb ik zelf geen inspraak in. En wanneer iemand interesse heeft in de locatie en daar volledig iets anders mee wil doen, is dat uiteraard ook mogelijk. Dan nemen we de inboedel mee en verkopen we alles tweedehands.”

Olli was jarenlang actief in het nachtleven, toen dat nog gouden tijden kende. “De laatste jaren zijn veel vaste waarden van de kaart geveegd. Ik denk dat de toekomst bij het ouder publiek ligt, dat tijdens het weekend nog eens op een ontspannen manier een dansje wil ‘placeren’, zoals dat in De Kroon kan. Dat is nog een vaste waarde in het nachtleven. Dus ik denk dat daar zeker nog wat potentieel ligt.”

Olli wil ook nog steeds zijn frituur in Glabbeek overlaten. “Maar dan moet ik elders uiteraard wel een andere, grotere frituur kunnen opendoen. Dat is het doel. Ik wil nog één keer een nieuwe zaak openen en daar zelf keihard in werken.”