Dronken vrouw pleegt vluchtmisdrijf 03 juli 2018

02u38 0 Zoutleeuw Het kwam zondag rond 2.35 uur tot twee verkeersongevallen waarin een 53 jarige vrouw uit Zoutleeuw de hoofdrol speelde.

D.M. besliste namelijk om dronken in haar Citroën C4 te stappen en naar een discotheek op de Grote Steenweg in Zoutleeuw te rijden. Daar kwam ze echter onzacht in aanraking met een geparkeerd voertuig. Vervolgens nam ze de vlucht richting Kerkstraat, achternagezeten door een aantal getuigen. In de Kerkstraat reed ze zich vast aan een plaatselijk feest. Een van de getuigen plaatste zijn Peugeot achter de vluchtende auto, maar daar stoorde de dronken dame zich niet aan. Zij reed meermaals achteruit in op de Peugeot. De getuigen kregen het portier van de dame open maar konden haar niet overtuigen om te stoppen. Een politieman in burger maakte zich kenbaar waarna de vrouw uiteindelijk toch stopte. Bij vaststellingen door de politiezone's LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) en Tienen-Hoegaarden blies de vrouw 2.01 promille. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (KBG)