Dronken man rijdt gracht in 24 april 2018

Zondagavond rond 22 uur gebeurde er op de Steenweg in Zoutleeuw een verkeersongeval waarbij één voertuig betrokken was. De 32-jarige bestuurder van een Opel Insignia miste een bocht, ramde een verlichtingspaal en een verkeersbord en kwam tot stilstand in de gracht. Het voertuig werd zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De man werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis van Tienen. Hij blies 2.38 promille. (VDT)