Dronken bestuurder knalt tegen boom Kristien Bollen

19 maart 2019

18u39 0

In de Stationsstraat in Zoutleeuw is vanochtend rond 5.10 uur een bestuurder tegen een boom geknald ter hoogte van het voetbalterrein. De 37-jarige man uit Sint-Truiden bleek onder invloed van alcohol.