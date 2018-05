DJ-Battle in De Passant 23 mei 2018

Op zaterdag 26 mei organiseert Curieus Zoutleeuw voor het tweede opeenvolgend jaar een dansavond in de cultuurzaal van De Passant.

Tijdens deze avond zullen twee gerenommeerde dj's uit de streeks, Willy Minschart van Discobar Veronica en Rudi van Bets tijdens de DJ-Battle zorgen voor de muziek en dit met een grote dansvloer zoals vroeger in de discotheken. "Net zoals vorig jaar starten we vanaf 20 uur en dit jaar kunnen de dames tot 22 uurbij binnenkomst genieten van een gratis glas cava. Er zal ook een cocktailbar geplaatst worden. Deze dansavond is voor jong en oud met de nadruk op de muziek van de seventies, eighties en ninities", klinkt het. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 6 euro via mail naar curieus.zoutleeuw@curieus.be, in het cafetaria van De Passant of via het nummer 0472/29.59.40. Aan de kassa betaal je 8 euro. (VDT)