DJ AMARI pakt uit met radioshow in Mexico “Het is onbegrijpelijk dat een vrouw minder serieus genomen wordt in de dj-wereld” Vanessa Dekeyzer

05 maart 2019

08u44 0 Zoutleeuw Tamara Bosmans (31), DJ AMARI, uit Zoutleeuw maakt furore in Mexico, waar ze een eigen radioshow heeft gekregen. Al heel wat jaren timmert deze vrouw aan haar dj-carrière, maar nu lijkt de doorbraak in het buitenland een feit. “Ook in eigen land en in Nederland heb ik nog heel wat plannen, want samen met mijn producer Sammy Merayah werk ik momenteel aan enkele tracks.”

“Al van jongs af aan wilde ik dj worden”, vertelt Tamara. “Rond mijn veertiende begon ik effectief aan de knopjes van een goedkoop aangekochte controller te draaien. Na oefenen en oefenen mocht ik vast draaien in de Oriënt en enkele andere zaken in het Leuvense. Ook andere danscafés volgden en zelfs de Ethias Arena en Suikerrock.”

Ook in het buitenland geraakte DJ AMARI bekend. “Ik kreeg de kans om een set te spelen op de Ibiza Boatparty en op enkele party’s in de Dominicaanse Republiek. Sinds kort heb ik na een succesvolle auditie een eigen radioshow in Mexico. Dat is natuurlijk een grote stap voor mij. Niet letterlijk, want ik verblijf nog steeds in het rustige Zoutleeuw. Maar ik maak wel van op afstand, samen met mijn producer Sammy en enkele andere grote namen, een show op Kick FM in Mexico. Dat is echt super leuk en ik hoop dat dit nog meer deuren zal openen. Zo zijn er aan die radioshow ook festivals verbonden, dus ik hoop binnenkort eens naar Mexico te kunnen afreizen!”

Tamara werd in haar carrièregroei met heel wat vooroordelen tegenover vrouwelijke dj’s geconfronteerd. “Ik heb ooit meegemaakt dat mensen achter mij kwamen staan om met hun eigen ogen te zien dat ook een vrouw live kan draaien”, vertelt Tamara. “Het is onbegrijpelijk dat een vrouw minder serieus genomen wordt in de dj-wereld en dat terwijl er veel vrouwelijk talent is. Als je kijkt naar de affiche van belangrijke dancefestivals, zie je daar overwegend mannen op staan. Dat vind ik jammer, al blijf ik zelf volharden, want de aanhouder wint altijd.”

Tamara is niet alleen druk bezig met optreden, maar ook met het maken van eigen tracks. Ze krijgt daarbij hulp van producer Sammy. “Ik kan al verklappen dat we zeer binnenkort twee tracks zullen lanceren in België en Nederland. Eentje in mijn eerste genre, deeptech house, en eentje in mijn tweede genre urban-moombahton. Dus let goed op, want de mensen zullen nog veel van mij gaan horen!”

Meer info over DJ AMARI vind je op haar Facebookpagina https://m.facebook.com/djamari.dj/.