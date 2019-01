Dieven stelen stroomgroep en wermateriaal Kristien Bollen

04 januari 2019

Dieven maakten gebruik van de afwezigheid van de bewoners om toe te slaan in de Getestraat in Zoutleeuw. Er werd ingebroken in het tuinhuis van de bewoners waar de daders een elektrische fiets, twee bosmaaiers en een stroomgroep ontvreemdden. De inbraak zou vermoedelijk hebben plaatsgevonden tussen het jaareinde en vandaag.