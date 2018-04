Dieven stelen kluis met 80.000 euro 07 april 2018

02u25 0

Booienhoven





Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een bedrijf in de Dungelstraat. Ze stalen er een kluis waarin maar liefst 80.000 euro aan cash geld zat. De daders waren binnengekomen via een venster dat werd geforceerd. De kluis, die in de grond gemetseld was, hadden ze losgebroken met hamer en beitel. De overburen hoorden rond 3.20 uur het alarm afgaan en verwittigden de politie. Ze zagen vier personen uit het raam klimmen en de kluis in de koffer van een witte auto laden. Politiepatrouilles uit Landen en Tienen kwamen snel ter plaatse, maar de daders waren al verdwenen. De zaak wordt verder onderzocht.





(VDWT)