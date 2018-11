Dieven slaan toe in schooltjes Kristien Bollen

18 november 2018

18u16 0

In de vrije basisschool Sint-Leonardus in de Stationsstraat en de de basisschool De Oogappel in de Sint-Truidensestraat beiden in Zoutleeuw stelde men zaterdag in de loop van de dag vast dat dieven ingebroken hadden. In de Oogappel hebben dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens hun ongewenst bezoek aan de school vooral heel wat speelgoed meegenomen. Verder konden de dieven niet veel buit maken. Ondertussen heeft het team zo goed als alles kunnen opruimen zodat de kinderen morgen nog heel weinig sporen van de inbraak gaan merken. In de school Sint-Leonardus. De inbrekers namen een deel van de muziekinstallatie mee en er werd gerommeld in kasten op het secretariaat. Ook hier bracht men alles reeds terug op orde zodat leerlingen morgen niets zullen merken van de inbraak. De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Mensen die iets zouden gezien hebben, mogen steeds contact opnemen met de school of de politiezone LAN.