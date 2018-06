Dieven slaan hun slag in de Drieslaan 27 juni 2018

02u25 0

Dieven hadden het maandagnamiddag gemunt op een woning in de Drieslaan in Zoutleeuw. Zij beschadigden een aantal ramen en de voordeur en doorzochten het volledige huis.





Momenteel is nog niet duidelijk wat er juist werd gestolen. (VDT)