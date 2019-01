Den Boom krijgt ‘warm’ geschenk van Rotary Linter-Getedal Vanessa Dekeyzer

24 januari 2019

14u35 0 Zoutleeuw Vzw Den Boom en Rotaryclub Linter-Getedal hebben de krachten gebundeld om van het nieuwe lokaal van Den Boom in de Predikherenstraat een ‘warme’ ontmoetingsplaats te maken voor mensen met en zonder armoede. De serviceclub kocht immers een pelletkachel aan voor de vzw.

“Sinds een drietal jaren organiseert onze club een ontbijtbuffet voor de bevolking hier in Zoutleeuw waarvan de opbrengst volledig naar Den Boom gaat”, zegt Betty Swerts voorzitster van Rotary Club Linter Getedal . “Om dit ontbijt in goede banen te leiden, werkt onze club nauw samen met Josée en Peter Cré, de drijvende krachten achter ‘de voedselbank’ in Zoutleeuw. Met hun team spannen zij zich in om alle mensen, ongeacht hun oorsprong of afkomst met respect te behandelen en te helpen om opnieuw een plaats te verwerven in de hedendaagse samenleving.”

Via allerlei initiatieven en activiteiten in groep slaagt Den Boom er in om mensen bij elkaar te brengen maar evenzeer lukt het hen om nauw samen te werken met het OCMW, de handelaars van Zoutleeuw, het huis van het kind, het CAW, scholen uit de omgeving en nog talrijke andere sociale organisaties om kansarme gezinnen op weg te helpen naar een menswaardig bestaan. De belangrijkste initiatieven waar Den Boom jaarlijks mee naar buiten komt zijn de verdeling van voedselpakketten, het inzamelen van huisraad en meubels voor kansarme gezinnen, het collecteren van speelgoed voor de allerkleinsten, het verdelen van soep en hun jaarlijkse pop-up verkoop door vrijwilligers en nog zoveel meer.

“Ik ben er van overtuigd dat Den Boom een troef, een meerwaarde is voor de stad Zoutleeuw door in te spelen op menselijke noden en hen op weg te helpen naar nieuwe kansen. Zo vernam onze club vorig jaar van Peter dat hij bezig was met het inrichten van een nieuwe locatie als ontmoetingsplaats voor de minder fortuinlijke gezinnen uit de regio. Om dit lokaal ook in de winter optimaal te kunnen benutten, wilde hij een pelletkachel als verwarming installeren, een ecologisch verantwoorde en tevens sfeervolle verwarmingsbron. Zo is binnen onze club de idee ontstaan om een pelletkachel aan te kopen”, aldus Betty.

De centjes, 3.000 euro, konden via het ontbijtbuffet met de steun van het Rotary-district 1630 ingezameld worden. “Onze club is heel blij en fier dat we deze kachel konden aankopen. Naast dit ontbijtbuffet organiseert onze club nog tal van andere fundraisingsactiviteiten waarvan de opbrengst integraal gebruikt wordt om te besteden aan sociale doelen. Alle projecten vind je terug op onze Facebookpagina en op onze website http://rotary-linter-getedal.be.