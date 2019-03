De heropening van de Sint-Leonarduskerk is gepland op 31 mei vdt

30 maart 2019

14u09 0

Het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van het kerkbestuur Sint-Leonardus werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

In het plan wordt voor 2019 een extra investeringstoelage vanuit de stad voorzien voor de afwerking van restauratiefase 6, het herstel van de gewelven, en voor de schilderwerken van ramen en luiken van de dekenij. In totaal komt dit uit op een bedrag van 195.750 euro.

De restauratiefase 6 wordt kortelings afgerond. De heropening van de Sint-Leonarduskerk is voorzien op 31 mei 2019. “Het is de taak van een stadsbestuur om de instandhouding van haar erfgoed financieel te ondersteunen en om het als een goede rentmeester over te dragen aan een volgende generatie”, zegt schepen Roger Mertens (CD&V). “Vanaf 2014 tot heden werd voor verschillende fases van restauratiewerken van de Sint-Leonarduskerk 600.000 euro ingebracht, uiteraard bovenop de inbreng van het eigen kerkbestuur en bovenop de inbreng van de Vlaamse overheid.”