Dansnamiddag met DECAP-orgel 21 maart 2018

Zoutleeuw Curieus Zoutleeuw organiseert komende donderdag voor het tweede opeenvolgende jaar een dansnamiddag in de cultuurzaal van gemeenschapscentrum De Passant.

Vanaf 14 uur wordt er muziek gebracht door het originele DECAP-orgel, dat jaren dienst heeft gedaan in de voormalige dancing Bristol in Zoutleeuw. Met vele hits van toen belooft dit zes meter lange orgel veel herinneringen naar boven te brengen en iedereen de beentjes los te laten gooien. Iedereen krijgt ook een kopje koffie en een lekker stukje Leeuwse taart.





Kaarten zijn verkrijgbaar via curieus.zoutleeuw@curieus.be, in de cafetaria van De Passant, of via het nummer 0472/29.59.40. Ze kosten 10 euro in voorverkoop, en 12 euro aan de kassa. Groepen met meer dan tien leden krijgen speciale voorwaarden. (VDT)