Dancingkoning Olli zegt op 30 april vaarwel aan het uitgaansleven met afscheidsfeest Dancing Sun-House in Dormaal is overgelaten Vanessa Dekeyzer

28 maart 2019

17u47 0 Zoutleeuw Het is dan toch zover. Oliver Bömer, overal gekend als Olli, neemt op 30 april met een knallend feest afscheid van het uitgaansleven. De deal voor de overname van Sun-House in Dormaal (Zoutleeuw) is rond. Het afscheid komt toch harder aan dan hij zelf had verwacht. “Ik heb nu eindelijk ingezien dat mijn tijd in deze branche gepasseerd is.”

Olli was jarenlang buitenwipper in de Affligemse discotheek Extreme. In die hoedanigheid volgde ook Paul Jambers hem en verwierf hij nationale bekendheid. Ook in de Xanadu in Kumtich (Tienen) stond Olli vele jaren als buitenwipper aan de deur. Even hield hij het uitgaansleven voor bekeken. Hij opende een succesvolle eetgelegenheid in Oplinter (Tienen) en vervolgens verkaste hij naar Diest om daar Olli’s Kookpot open te doen. Het nachtleven bleef Olli echter triggeren en dus besloot hij in 2009 De Nieuwe Viertap in Scherpenheuvel-Zichem, in de voormalige Johnny White Club, te runnen. In 2015 opende hij, samen met een vennoot, ook de dancing Sun-House in Dormaal.

In 2016 stopte Olli met De Nieuwe Viertap. En begin maart dit jaar lanceerde hij een oproep in onze krant om ook dancing Sun-House over te nemen. “Ik ben het zo moe om geld te pompen in die zaak, dat ik bereid ben ze voor een peulschil van de hand te doen”, kondigde Olli aan. “Uiteindelijk heb ik geen deftig bod gehad voor de volledige inboedel. De huisbaas heeft me echter wel een mooi voorstel gedaan en zo hebben we een wederzijds akkoord bereikt om het contract te beëindigen.”

Olli mag de zaak nog uitbaten tot 1 mei en krijgt daarna nog twee weken de tijd om alles leeg te maken. “Ik mag de dancing volledig uitkleden en alles tweedehands te koop zetten”, vertelt hij. “Een nieuwe dancing zal er toch niet meer komen op deze locatie. De eigenaar beseft dat de gouden tijden van het nachtleven voorbij zijn. “Als ik die zaak niet van de grond krijg, kan niemand anders dat”, zei hij mij. Dat neem ik aan als een compliment. Ik heb er echt alles aan gedaan om er een succes van te maken, maar na vier jaar is het tijd om de zaak op te geven.”

Olli verlaat het nachtleven op zijn eigenste manier, met een knallend feestje op 30 april. “Het wordt zeker een feest, maar dat zal onvermijdelijk gepaard gaan met tranen. Eigenlijk ben ik een enorm gevoelig persoon, ook al weten weinige mensen dat. Het afscheid valt me dan ook bijzonder zwaar. Op het afscheidsfeest zal ik zeker het lied zingen van Johnny White, My Life, en als ik emotioneel nog kan, ook nog ‘You Never Walk Alone’.”

