Dame die gisterenavond werd aangereden stabiel Kristien Bollen

26 februari 2019

14u50 0

Een 24-jarige vrouw uit Diest werd gisterenavond rond 19 uur aangereden op de Linterseweg in Zoutleeuw. De vrouw stapte volgens getuigen net van de bus. Ze wilde zich naar de overkant van de straat haasten door achter de bus over te steken. De vrouw werd gegrepen door een auto die haar niet kon ontwijken toen ze achter de vertrekkende bus tevoorschijn kwam. Ze liep een hoofdwonde op en verkeerde in levensgevaar maar haar toestand is ondertussen stabiel. De man van 37 jaar die het aanrijdende auto bestuurde, reed niet te snel en legde een negatieve adem- en speekseltest af. De verkeersdeskundige en wetsarts werden aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval uit te klaren.