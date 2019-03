Curieus Zoutleeuw organiseert dansnamiddag met DECAP-orgel vdt

17 maart 2019

Op donderdag 21 maart organiseert Curieus Zoutleeuw voor het derde opeenvolgende jaar een dansnamiddag in de cultuurzaal van De Passant. Net zoals vorig jaar zal vanaf 14 uur de muziek gebracht worden door het originele DECAP-orgel dat jaren dienst gedaan heeft in de ex-dancing Bristol in Zoutleeuw.

“Met vele hits van toen brengt dit zes meter lange orgel vele herinneringen naar boven en kan er naar hartenlust op worden gedanst. Net zoals vorig jaar zal er voldoende plaats gemaakt worden om te dansen. Bovendien kan iedere deelnemer van een gratis tas koffie met een lekker stuk Leeuwse taart genieten”, klinkt het bij Curieus.

Aangezien dit orgel nog zelden opgesteld wordt, is dit een uniek evenement in de streek. Kaarten zijn aan 10 euro verkrijgbaar via mail naar curieus.zoutleeuw@curieus.be, in de cafetaria van De Passant of via het nummer 047/29.59.40. Groepen boven de tien deelnemers krijgen speciale voorwaarden.