Cocktailavond voor Unanda 25 juli 2018

Op zaterdag 4 augustus kan je bij Polly's Ranch in Budingen naar een cocktailavond voor therapiepony Unanda. Het dier kwam een tijdje geleden zwaar ten val. Gelukkig komt het allemaal goed, maar er wacht haar een lange revalidatie met zware kosten voor de ranch. Vandaar dat een crowdfunding werd opgestart. En ook de opbrengsten van de cocktailavond zullen naar de verzorging van Unanda gaan. Iedereen is welkom vanaf 17 uur in de Runkelenstraat 39. (VDT)