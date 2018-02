CD&V stelt volledige lijst voor 02 februari 2018

02u27 0 Zoutleeuw CD&V Zoutleeuw heeft zijn volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober samengesteld.

"Als voorzitter ben ik zeer trots om als een van de eersten van Vlaanderen een complete en sterke lijst voor te stellen", zegt Carl Kempeneers. "Het feit dat we zo vroeg naar buiten treden met een volledige lijst, bewijst dat onze lokale partij aantrekkelijk is bij haar inwoners."





Zes van de negentien kandidaten zijn nieuwkomers, de jongste is 21 jaar en de oudste 66. "Al onze kandidaten zijn actief als vrijwilliger of als lid van een vereniging. Zo blijft CD&V Zoutleeuw bij uitstek de partij 'midden de mensen'."





Huidig burgemeester Boudewijn Herbots trekt de lijst gevolgd door Annita Vanluyten-Reniers, Carl Kempeneers, Ilse Beelen, Paul Mathues, Carine Winnen, Lutgarde Denivel, Frank Drillieux, Anne Cooremans, Jan Laporte, Angie Hommers, Annelies Galant, Dries Matterne, Emilienne Herbots, Leen Arnauts, Raf Lambeets en vorig burgemeester Jos Ceyssens. Lijstduwer is Roger Mertens en medelijstduwer op de achttiende plaats is Guy Dumst. (VDT)