CD&V gaat zonder huidig coalitiepartner Open Vld Zoutleeuw besturen “De kiezer heeft duidelijk voor ons team gekozen” Vanessa Dekeyzer

06 december 2018

17u27 0 Zoutleeuw Twee maanden na de verkiezingsuitslag is eindelijk duidelijk wie de plak zal zwaaien in Zoutleeuw. De grote winnaar CD&V heeft beslist om het beleid zonder huidig coalitiepartner Open Vld verder te zetten. Huidig burgemeester Boudewijn Herbots zal de komende vier jaar de stad leiden. Daarna wordt hij afgelost door nieuwkomer Guy Dumst.

“We waren verheugd met het resultaat van de verkiezingen, en in zekere zin toch ook verrast, want een winst met vier zetels, van 8 naar 12 (red. van de 19), is toch wel onverwacht”, zegt Boudewijn Herbots. “Met zo’n duidelijke uitslag, geeft de kiezer aan dat ze onze ploeg, die een mix van ervaring en verjonging is, aan het roer wil. We gaan dus zonder coalitiepartner Open Vld verder, maar gezien de heel goede samenwerking op het vlak van de integratie van stad en OCMW, zien we voor die partij wel een rol weggelegd in de op te richten welzijnsvereniging, die in januari 2020 van start zal gaan.”

“De kiezer heeft beslist en die heeft altijd gelijk”, reageert huidig Open Vld schepen Viki Tweepenninckx. “Ik ben wel heel blij met mijn persoonlijk resultaat, en het zou mooi geweest zijn mocht er in het nieuwe bestuur toch nog een schepenzetel aan ons gelaten worden, maar goed, we respecteren de beslissing van de CD&V, met wie we in de toekomst positief willen verder werken.”

Het nieuwe bestuur kiest voluit voor duobanen, een opsplitsing van mandaten, waarbij de ‘anciens’ de eerste jaren voor zich nemen en intussen de jongelingen of nieuwelingen coachen. Die anciens zijn Roger Mertens, Jos Ceyssens en Paul Mathues. Ceyssens is al dertig actief in de politiek. “Het is voor CD&V begonnen met vijf zetels en we zijn verder blijven groeien, maar dit is nu wel een ongelofelijke doorbraak.”

Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 Roger Mertens, Annita Reniers, Paul Matheus en llse Beelen schepenen en Jos Ceyssens voorzitter van de gemeenteraad, die samen komt te vallen met de OCMW-raad. En van 1 januari 2022 tot aan het einde van de legislatuur worden Carl Kempeneers, Raf Lambeets, Carine Winnen en Dries Matterne (red. met zijn 22 jaar het jongste lid van het college) schepenen en Lutgarde Denivel voorzitter gemeente-en OCMW-raad. Leen Arnauts, ook verkozen in de gemeenteraad, behartig de belangen in de vzw Storzo, want zij kan omwille van haar job bij de politie geen schepenambt opnemen.

Guy Dumst wordt de laatste twee jaar van de legislatuur burgemeester. Hij kreeg een groot aantal voorkeurstemmen achter zijn naam. “Een beloning voor zijn harde werk achter de schermen, zijn vriendelijke inborst en zijn wil om ervoor te gaan”, meent Boudewijn Herbots.

De bevoegdheden werden intussen ook verdeeld. Een nieuwe taak is die van dierenwelzijn, die Annita op zich neemt. Nu alle functies verdeeld zijn, kan het beleidsplan uitgestippeld worden. “Dit zal de vertaling zijn van ons verkiezingsprogramma, aangezien we alleen het beleid zullen voeren. Enkele accenten zijn: de herziening van de mobiliteit met meer aandacht voor de zwakke weggebruikers, de inkanteling van het OCMW in de stad en de verdere samenwerking met omliggende gemeenten.”