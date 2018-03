Carnaval afgesloten met 'haringhappen' 07 maart 2018

In Zoutleeuw werd het carnaval afgesloten met het traditionele haringhappen in de lokale cafés. In café De Twee Leeuwkes was er heel wat volk op post. "Oorspronkelijk was het haringhappen bedoeld om de kater weg te werken", zegt zaakvoerder Jurgen Smets lachend. "Maar veel mensen, ook zonder kater, kijken er gewoon elk jaar weer naar uit omdat het een gezellige bedoening is." Tom Herbots en Bjorn Vanbrusselen genoten duidelijk van hun haring. "Het was een geslaagd carnaval", klinkt het in het café. Niet alleen de jaarlijkse stoet was een groot succes met veel volk en droog weer, ook de eerste editie van het kindercarnaval was een schot in de roos.





(VDT)