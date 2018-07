Cafébazen steunen Rode Duivels 13 juli 2018

Zoutleeuw zit nog steeds in WK-modus. Er staat dan wel geen groot scherm op de Grote Markt, maar er zijn wel schermen in alle cafés op de Markt. In De Passant werd zelfs een tribune gemaakt en worden hapjes en gadgets uitgedeeld tijdens de matchen. De pintjes worden ook in prijs verlaagd. In De Met en in De Twee Leeuwkes kan je dan weer een zuipkaart voor zes pintjes kopen aan 9,50 euro. Bij een volle kaart krijg je een gratis hotdog en ook hier worden tijdens de wedstrijden van de Duivels hapjes en gadgets weggegeven.





"Met onze acties willen we onze Rode Duivels samen met zoveel mogelijk Zoutleeuwenaren steunen", aldus cafébazen Steve van De Met, Jurgen van De Twee Leeuwkes en Willy van De Passant.





(VDT)