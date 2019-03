Broodjeszaak Sandwiske viert tienjarig bestaan vdt

25 maart 2019

Sandwiske in Zoutleeuw vierde zopas haar tiende verjaardag. Een decennium geleden startten Anny Luyten en haar dochter Kim Knaepen met deze broodjeszaak. “We hebben onze klanten een hele week goed in de watten gelegd met hapjes en soep”, zegt het tweetal. “Na tien jaar hebben we heel wat trouwe klanten en op deze manier wilden we hen bedanken.” Anny en Kim bakken de broodjes zelf af en snijden zelf de groenten. “Bovendien zijn al onze salades en gerechten huisbereid. We beschikken over een verbruikzaal maar al onze gerechten kunnen ook worden afgehaald. Ook voor vergaderbroodjes en ontbijtkorven aan huis kan je hier terecht. Samen met Caterina en Heidi vormen we een uitstekend team!”

Sandwiske is alle werkdagen open vanaf 6.15 uur. Meer info vind je op www.sandwiske.be of op de Facebookpagina ‘Sandwiske broodjeszaak’.