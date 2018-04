Brand in woning 24 april 2018

Bij renovatiewerken aan een woning in de Dorpsstraat in Zoutleeuw ontstond afgelopen zaterdag rond 13.30 uur een brand in de kelder. Twee mannen demonteerden een oude mazouttank die bij de slijpwerken vuur vatte. Eén van hen werd bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kon de brand snel blussen. (VDT)