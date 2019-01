Boudewijn Herbots en zijn team gaan van start vdt

02 januari 2019

In Zoutleeuw is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Aan het hoofd van de raad staat huidig burgemeester Boudewijn Herbots. Hij werd met zijn partij CD&V de duidelijke winnaar van de verkiezingen. Maar liefst 12 van de 19 zitjes worden dan ook ingenomen door CD&V-leden, die beslisten om niet langer met de coalitiepartner Open Vld in zee te gaan. Het nieuwe bestuur kiest voluit voor duobanen, een opsplitsing van mandaten, waarbij de ‘anciens’ de eerste jaren voor zich nemen en intussen de jongelingen of nieuwelingen coachen. Die anciens zijn Roger Mertens, Jos Ceyssens en Paul Mathues. Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 worden Roger Mertens, Annita Reniers, Paul Matheus en llse Beelen schepenen en Jos Ceyssens voorzitter van de gemeenteraad, die samen komt te vallen met de OCMW-raad. En van 1 januari 2022 tot aan het einde van de legislatuur worden Carl Kempeneers, Raf Lambeets, Carine Winnen en Dries Matterne (red. met zijn 22 jaar het jongste lid van het college) schepenen en Lutgarde Denivel voorzitter gemeente-en OCMW-raad. Guy Dumst wordt de laatste twee jaar van de legislatuur burgemeester.