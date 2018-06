Bokesrock sluit het schooljaar af met spektakel 27 juni 2018

02u26 0 Zoutleeuw In het prachtige park van het OCMW vond gisteren Bokesrock plaats, een festival van de stad voor alle kinderen van de lagere scholen van Zoutleeuw om het schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Na een picknick in het zomerzonnetje, was het tijd voor muziek.

"Omdat deze editie van Bokesrock midden in de WK-campagne van onze Rode Duivels valt, hadden we een WK Kids Disco Party op poten gezet. Dresscode was uiteraard zwart, geel, rood." Daarna was het aan De Helden van Ketnet om de ambiance er in te brengen. De kinderen genoten van de heerlijke muziek-dans-en stuntshow. Maureen zong en danste de pannen van het dak, durfal Nico haalde halsbrekende jumps uit, Dempsey trok zowat iedereen mee in zijn verrassende fantasiewereld en Sieg toverde het ene na het andere dansnummer uit zijn DJ-tafel. De kinderen hadden de tijd van hun leven. (VDT)